Окупанти прокладають нові маршрути для безпілотників та змінюють тактику - ЗСУ

Ворог постійно змінює тактику управління своїми БПЛА, однак Сили оборони демонструють свою майстерність та ефективність. Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Традиційно до відбиття повітряного нападу в першу чергу залучались сили та засоби Повітряних сил і сили та засоби ППО Сухопутних військ, які знаходяться в розпорядженні Північної операційної зони у вигляді мобільних вогневих груп. Висновки неодноразово доводили - і від командирів цих підрозділів, і від номерів обслуг - що ворог постійно змінює тактику управління своїми БПЛА, прокладає нові маршрути, висоту подолання тих чи інших ділянок.

Але і наші військовослужбовці так само вчаться, відстежують тактику дій ворога і відтак протиставляють свою майстерність, знання та навички цим повітряним нападам. Як бачимо на прикладі останнього масованого нападу на столицю, в Північній операційній зоні наша тактика дає свої результати, і результативність дій мобільних вогневих груп досить висока" , - зазначив речник.

Відповідаючи на питання щодо збільшення кількості мобільних вогневих груп, Повх відзначив, що їх нарощування почалось ще з літа поточного року