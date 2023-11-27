У СБУ відреагували на заяви Данілова про "активізацію російських шпигунів"

Служба безпеки України переконує, що нейтралізує будь-які спроби російських спецслужб використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, повідомляє Українська правда.

"Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських фсб та гру використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені.

Наголошуємо: окремі акценти, озвучені сьогодні у ЗМІ, щодо активізації мережі шпигунів всередині української спецслужби, не відповідають дійсності і є проявом некоректної інтерпретації слів очільника РНБО" , – заявили у спецслужбі.

В СБУ нагадали, що фіксують такі прояви та системно й нейтралізують діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці.

Зокрема, за даними СБУ, протягом 2022-2023 років було викрито, понад 2 тисячі зрадників і встановено понад 300 агентів іноземних спецслужб.

Нагадаємо, 27 листопада ЗМІ процитували﻿ секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв’ю "The Times", який сказав, що Росія активізувала в Україні мережу шпигунів.

"Радіо Свобода" написало, що РФ активізувала шпигунів і в СБУ, але Данілов пояснив "Українській правді", що "Times" неправильно зрозумів його, а СБУ "активно працює по шпигунах".