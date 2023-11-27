Китай відреагував на інформацію про участь в побудові тунелю до Криму

Міністерство закордонних справ Китаю вважає повідомлення ЗМІ про нібито плани Росії та Китаю побудувати підводний тунель до Криму безпідставними і не коментує їх. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє Укрінформ.

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його" , - сказав Ван.

Раніше The Washington Post із посиланням на перехоплені електронні листи, надані українськими службами безпеки, повідомило, що російські та китайські бізнесмени наприкінці жовтня таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, який має з’єднати Росію з тимчасово окупованим Кримом, сподіваючись таким чином зробити транспортний маршрут, захищений від українських атак.

Видання стверджувало, що перевірило автентичність повідомлень окремо, в тому числі за реєстраційними документами компаній, зазначених в електронних листах.

Електронні листи також засвідчили намагання Китаю зберегти секретність і готовність брати участь у проєкті лише за умови "суворого дотримання повної конфіденційності".