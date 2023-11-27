НАТО узгодить рекомендації щодо реформ для України – Столтенберг

Союзники у Північноатлантичному альянсі узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно здійснити Україні для готовності до членства у НАТО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Північноатлантичної ради, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг зазначив, що союзники погоджуються з тим, що у майбутньому Україна стане членом НАТО, та нагадав про допомогу, яку країни-члени надають Україні на тлі повномасштабної війни.

"На нашій зустрічі ми погодимо рекомендації щодо реформ спроможностей (нерозбірливо – Ред.) України, у той час, як ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства", – заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, перед цим оновлений план реформ для майбутнього вступу України в Альянс обговорювали на Раді Україна-НАТО у жовтні.