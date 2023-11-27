Маск в Ізраїлі відвідав один із кібуців, які постраждали від ХАМАСу
Мільярдер Ілон Маск разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканців. Про це пише видання The Times of Israel, повідомляє Економічна правда.
"Під час відвідин кібуцу Маск побачив жахи нападу ХАМАСу, під час якого терористи штурмували громаду і близько 20 інших населених пунктів, вбивали і спалювали цілі сім'ї і викрадали десятки мирних жителів в Газу.
Маск також почув історію 4-річної ізраїльсько-американської дівчинки Авігайль Ідан, яка була викрадена в Газу і 26 листопада звільнена в рамках угоди про звільнення заручників", - пише видання.
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог призначив зустріч із Маском на післяобідній час. У ній також візьмуть участь родичі заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, і буде обговорено "необхідність боротьби зі зростанням антисемітизму в інтернеті", повідомила пресслужба Герцога.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху також має обговорити з Маском аспекти безпеки штучного інтелекту.
Повідомлялось, що мільярдер Ілон Маск, якого правозахисники звинувачують у посиленні антиєврейської ненависті у соцмережі X, зустрінеться в понеділок з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та з ізраїльтянами, чиїх родичів утримує ХАМАС в Газі.
Візит Маска до Ізраїлю відбувається на тлі антисемітського скандалу в його соцмережі X - 15 листопада мільярдер погодився з постом на X, в якому неправдиво стверджувалося, що євреї розпалюють ненависть до білих людей, заявивши, що користувач, який посилався на теорію змови, говорив "справжню правду".
Найбільші американські компанії, включаючи Walt Disney, Warner Bros Discovery і NBCUniversal Comcast у відповідь на це призупинили розміщення своєї реклами в X.