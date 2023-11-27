Майже 80% конгресменів за допомогу Україні разом з Ізраїлем та кордоном – ЗМІ

77% членів Конгресу підтримали б законопроєкт про фінансування України, якщо у пакеті з ним ітимуть гроші для Ізраїлю та зміцнення південного кордону США. Про це свідчить опитування The Canvass Capitol Hill, яке проводить видання Punchbowl разом з агентством LSG, повідомляє Ліга.Фінанси.

Анонімне опитування проводилось з 1 до 19 листопада серед співробітників апарату конгресменів.

Абсолютна більшість з них сказали, що їхній конгресмен підтримав би такий пакет, але між Демократичною і Республіканською партією величезний розрив. Якщо серед конгресменів-демократів підтримка пакета сягає 97%, то серед республіканців – тільки 59%.

Деякі сенатори уже попередили союзників США, що допомога Україні може залежати від того, чи погодиться Конгрес виділити гроші на зміцнення кордону.

За ініціативою спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, республіканці, які контролюють більшість у Палаті представників, прив'язали запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги Ізраїлю та Україні до погодження додаткових політичних пріоритетів партії.

Український пакет загальною сумою понад $61 млрд республіканці пропонують голосувати виключно у прив’язці до заходів з посилення американсько-мексиканського кордону й запровадження суворішого імміграційного законодавства у США.