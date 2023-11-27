Атаку на Смоленський авіазавод здійснило ГУР – джерела

Бійці Головного управління розвідки Міноборони цієї ночі атакували дронами Смоленський авіаційний завод у Росії. Операція була вдалою, цілі вдалося вразити. Про це розповіли джерела в спецслужбах, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як зазначило джерело, в ніч на 27 листопада у Смоленській області пролунали вибухи. Це була атака дронів.

"Це була вдала операція, цілі уражено" , - розповів співрозмовник.

За даними видання, цю операцію здійснювало ГУР, а ціллю був Смоленський авіаційний завод.

Нагадаємо, що російські джерела також повідомляли про атаку на Смоленську область, але 26 листопада. Традиційно, росіяни звинуватили Україну. Ворог стверджує, що всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу.

Росіяни заявляють про "знищення всіх дронів". Втім зазначають, що один із БПЛА все ж упав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок чого було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Про постраждалих, окупанти теж не повідомляють.