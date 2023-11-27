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Відновити водійське посвідчення можна ще в одній країні ЄС

Відновити водійське посвідчення можна ще в одній країні ЄС
Фото: Рixabay

В Італії громадяни України можуть обміняти чи відновити українське водійське посвідчення.

Про це повідомили﻿ в міністерстві внутрішніх справ України.

Прийом громадян відбувається у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" за адресою: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан.

Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно з собою взяти такий перелік документів:

  • паспорт громадянина України (якщо ID-картка, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт);
  • ідентифікаційний номер;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних у разі зміни персональних даних;
  • медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

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