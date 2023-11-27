Відновити водійське посвідчення можна ще в одній країні ЄС
В Італії громадяни України можуть обміняти чи відновити українське водійське посвідчення.
Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ України.
Прийом громадян відбувається у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" за адресою: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан.
Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно з собою взяти такий перелік документів:
- паспорт громадянина України (якщо ID-картка, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт);
- ідентифікаційний номер;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних у разі зміни персональних даних;
- медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).