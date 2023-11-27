Відновити водійське посвідчення можна ще в одній країні ЄС

В Італії громадяни України можуть обміняти чи відновити українське водійське посвідчення.

Про це повідомили﻿ в міністерстві внутрішніх справ України.

Прийом громадян відбувається у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" за адресою: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан.

Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно з собою взяти такий перелік документів: