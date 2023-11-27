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ЦНС: Росіяни готують нові списки українських дітей для депортації

ЦНС: Росіяни готують нові списки українських дітей для депортації
Фото: ДСНС

Російські окупанти готують нові списки українських дітей для їх депортації з окупованих територій України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства з метою їх подальшої депортації".

Спротив повідомляє, що процес контролює російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

ЦНС наголошує, що окупанти не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їх родичів на підконтронтрольній Україні території, та спрощують процес усиновлення цих дітей в Росії.

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