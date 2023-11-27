В Україні зафіксовано абсолютний рекорд за кількістю земельних торгів

У жовтні 2023 року в Україні відбувся абсолютний рекорд за кількістю земельних торгів на Prozorro.Продажі, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані аналітичного огляду "Земельний ринок України" від KSE Агроцентр.

У жовтні громади передали в оренду 549 ділянок сукупною площею 5,1 тис. га - це є абсолютний рекорд за кількістю земельних торгів на Prozorro.Продажі.

Водночас ціни на сільськогосподарську землю, хоч і незначно, але поповзли донизу. Вартість землі у жовтні знизилася до 1%.

При цьому зберігалася також тенденція до укладання значної кількості угод за ціною, що дорівнює нормативній грошовій оцінці (НГО) – мінімально допустимій вартості для колишніх підмораторних земель. В жовтні 2023 року 51,4% угод були укладені за ціною, що не перевищувала НГО більш ніж на 2%.

Загалом обіг землі забезпечив 10% усіх податкових надходжень територіальних громад у вересні 2023 р., а для деяких областей становив понад 15%.

Від обороту сільськогосподарських земель місцеві бюджети поповнились на майже 2,9 млрд грн, що на 9% більше ніж за аналогічний період 2022 року (2,7 млрд грн).

Серед усіх видів правочинів із сільгоспземлями у жовтні 2023 року переважали оренда (42,4%) та успадкування (42,3%).

Угоди ж купівлі-продажу становили лише 12,7% від загальної кількості земельних транзакцій. Загальна площа орендованих у жовтні земель (58,1 тис. га) у 3,6 раза перевищувала площу проданих земель (15,9 тис. га).

Всього з моменту відкриття ринку земель було укладено 180 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею понад 395,7 тис.га, або 1,13% сільгоспземель на підконтрольних Україні територіях.