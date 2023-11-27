Німеччина та США спростували статтю Bild про підштовхування України до переговорів

Німеччина та США в понеділок спростували матеріал журналіста Bild Юліана Рьопке про нібито "секретний план", який мав би підштовхнути Україну до переговорів із Росією для припинення повномасштабної війни, повідомляє Європейська правда.

Федеральний уряд Німеччини у відповідь на запит DW заявив, що матеріал Bild не має під собою жодних підстав, а Берлін буде підтримувати Україну "стільки, скільки необхідно для захисту від російської агресії".

"Для федерального уряду зрозуміло: Україна має визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній боротьбі проти російської агресії. Тільки Україна може призначити дату початку мирних переговорів", – цитує видання відповідь на свій запит.

Своєю чергою, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на брифінгу в понеділок сказав, що у Вашингтона немає політики з "підштовхування" Києва до переговорів із Москвою.

"Ми завжди говорили, що це питання має вирішувати Україна", – цитує О'Браєна агенція Reuters.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 листопада, таблоїд Bild повідомив із посиланням на одне анонімне джерело, що ФРН і США хочуть змусити Україну піти на переговори з РФ, використовуючи як важіль обмеження в постачання зброї.

Також, стверджувалось у статті, Берлін та Вашингтон розглядають варіант замороження війни, в результаті чого лінія зіткнення стане "новим квазікордоном між Україною і Росією".

На початку листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією.