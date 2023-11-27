Міністр оборони Британії прокоментував дані розвідки про найбільші втрати РФ
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на повідомлення розвідки свого відомства про те, що протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.
Свій коментар він опублікував у Twitter (X).
За його словами, президент РФ Владімір Путін посилює своє вторгнення в Україну, безглуздо посилаючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни.
"Хоробрість українців та підтримка Заходу стримують їхній наступ, але ми не можемо заспокоюватися", – зазначив Шаппс.
Міністр оборони Великої Британії також наголосив, що Україна потребує непохитної підтримки Заходу, щоб боротися та перемогти у війні.
Раніше британська розвідка повідомила, що ці втрати російських окупантів є результатом наступу на Авдіївку Донецької області.
Перед цим відомство поінформувало, що Росія протягом листопада перекинула стратегічні системи ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною.
Також у відомстві висловлювали припущення, що логістичні проблеми Чорноморського флоту РФ у Новоросійську впливають на здатність Росії бити по Україні крилатими ракетами.