МЗС Катару: Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС продовжується ще на два дні
Катар у якості посередника успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі у Twitter (Х).
"Держава Катар оголошує, що в рамках триваючого посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир'я в секторі Газа ще на два дні".
Водночас джерело в ізраїльському уряді повідомило CNN, що ця заява з'явилася після того, як президент США Джо Байден у понеділок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Катару.
Як пише The Times of Israel, це означає, що принаймні ще по 10 ізраїльських заручників будуть звільнені у вівторок і середу, також за ці додаткових два дні будуть звільнені 30 палестинських в'язнів.
За інформацією видання, ХАМАС оприлюднив власну заяву, в якій підтвердив продовження перемир’я і подякував за посередницькі зусилля Катару та Єгипту.
Передісторія:
- О сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя.
- Увечері 24 листопада перші 13 ізраїльських заручників у супроводі співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста виїхали з Сектору Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах.
- 25 листопада угруповання ХАМАС заявило, що передало Червоному Хресту 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників для звільнення, ЦАХАЛ підтвердив цю інформацію.
- 26 листопада Ізраїль звільнив 39 палестинців відповідно до угоди про тимчасове перемир’я. Міжнародний комітет Червоного Хреста також заявив, що допоміг звільнити 19 палестинських ув'язнених з ізраїльських центрів ув'язнення.
- За підсумками переговорів, під час перемир’я ХАМАС має звільнити 50 заручників, захоплених у полон 7 жовтня, а влада Ізраїлю - 150 палестинських в'язнів.