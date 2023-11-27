МЗС Катару: Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС продовжується ще на два дні

Катар у якості посередника успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі у Twitter (Х).

"Держава Катар оголошує, що в рамках триваючого посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир'я в секторі Газа ще на два дні".

Водночас джерело в ізраїльському уряді повідомило CNN, що ця заява з'явилася після того, як президент США Джо Байден у понеділок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Катару.

Як пише The Times of Israel, це означає, що принаймні ще по 10 ізраїльських заручників будуть звільнені у вівторок і середу, також за ці додаткових два дні будуть звільнені 30 палестинських в'язнів.

За інформацією видання, ХАМАС оприлюднив власну заяву, в якій підтвердив продовження перемир’я і подякував за посередницькі зусилля Катару та Єгипту.

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