Зеленський: Росії не місце в Міжнародній морській організації

Росії не місце в Міжнародній морській організації, тому що ніхто за останні десятиліття не завдав більшої шкоди вільному мореплавству, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників 33-ї асамблеї Міжнародної морської організації.

"Росії не місце в Міжнародній морській організації, не місце в її керівних органах, тому що ніхто за останні десятиліття не завдав більшої шкоди вільному мореплавству, ніж Росія. Вона має за це справедливо відповідати, і така відповідальність агресора гарантуватиме збереження глобальної довіри до цієї нашої організації" , - наголосив президент України, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками засідання.

Зеленський зауважив, що з початком неспровокованої війни РФ проти України, свобода мореплавства у водах Чорного моря зазнала найсильнішого удару з часів Другої світової війни.

"У перший день війни РФ заблокувала наші порти і зламала наші маршрути морської торгівлі. Це призвело до негативних наслідків. Перш за все, з точки зору продовольчої безпеки. Експорт продовольства з України впливає на життя майже 44 млн. людей у різних регіонах світу" , - заявив він, водночас додавши, що "Україні вдалося подолати цю небезпеку".

Зокрема, Зеленський нагадав, що навіть незважаючи на односторонній зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна змогла випустити сотні суден із вантажами до країн Європи, Азії та Африки. Він також зазначив, що незважаючи на масовані удари РФ по портах і цивільних суднах, зараз військовий її потенціал значно обмежений.

"Ми відігнали її флот із нашої частини морської акваторії. І це дало нам змогу запустити альтернативні маршрути в Чорному морі: уже майже 6 млн тонн вантажів перевезено менш ніж за три місяці" , - сказав президент.

Водночас Зеленський висловив упевненість у тому, що Міжнародна морська організація, як створена для забезпечення глобальної безпеки мореплавства установа, має приділяти значно більше власної уваги питанням безпечного функціонування морських портів як в Україні, так і в тих регіонах, де відбувається або може відбутися агресія.

Він також запросив представників організації відвідати Одесу та інші приморські міста України, "щоб вони побачили, з якими труднощами зіткнулися наші люди і як подолали їх".

Глава держави наголосив, що "всі, хто намагається зруйнувати фундаментальні принципи мореплавства, має за це відповідати".

"Свобода морів - це одна з ключових свобод, які дозволили людству стати на шлях прогресу. Ми разом маємо її захищати" , - заявив він.

У зв'язку з цим, Зеленський закликав Міжнародну морську організацію "довести, що жоден руйнівник свободи мореплавання не залишиться безкарним".