Генштаб: Окупанти вели наступальні дії на 6 напрямках фронту

За добу 27 листопада на фронті відбулось 79 бойових зіткнень, Росія завдала 1 ракетний та 3 авіаційних удари, 13 разів обстріляла з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 27 листопада.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут наші воїни відбили 12 атак.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 26 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південіше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 9 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 2 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження окупантам.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".