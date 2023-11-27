Коломойський вийшов зі складу бенефіціарів британської компанії JKX – джерела

Британська нафтогазова компанія JKX Oil&Gas LTD отримала підтвердження від Реєстратора корпоративних справ на Британських Віргінських Островах (BVI), що Eclairs Group Limited була виключена з реєстру 1 листопада 2022 року та розпущена відповідно до закону BVI 4 липня 2023 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляють джерела ЕП.

До розпуску EGL була основним акціонером компанії JKX з часткою 32,66%. Своєю чергою опосередкований контроль над EGL мав Ігор Коломойський.

Компанія отримала консультацію від юристів Британських Віргінських островів, які підтверджують, що акції JKX, які раніше належали EGL, тепер належать Короні.

Як наслідок, EGL тепер буде виключено з реєстру акціонерів компанії, а Коломойського буде виключений з реєстру PSC компанії на підставі того, що він більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії.

Компанія зараз зв’язується з відповідними органами влади та вносить зміни до реєстру своїх акцій та приватних товариств.

Нагадаємо:

У лютому 2022 року компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, завершила процес перереєстрації у приватну британську компанію JKX Oil&Gas LTD.

Основний актив компанії в Україні – Полтавська газонафтова компанія.