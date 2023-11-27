Держприкордонслужба: Польща тимчасово закриє ще один пункт пропуску на кордоні

Польська сторона попередила про тимчасове обмеження оформлення вантажівок та автобусів у пункті пропуску "Угринів- Долгобичув" удень 28 листопада, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Держприкордонслужба України.

За інформацією, яка надійшла від польських прикордонників, у вівторок у пункті пропуску "Долгобичув" через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії.

Орієнтовний час відключення – з 09:00 до 21:00 (за київським часом).

Вказано, що у зазначений період суміжна сторона здійснюватиме оформлення на мобільних терміналах.

У звʼязку з цим пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено. Пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон.