Нацполіція: У Куп'янському районі завершено обов'язкову евакуацію дітей

В Куп'янському районі Харківської області завершена обов'язкова евакуація дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Харківській області.

"З 03 по 26 листопада з небезпечної території вивезені 296 дітей… На даний час встановлюється місцеперебування двох дівчат 2012 та 2018 років. За адресою проживання діти відсутні. За попередньою інформацією, вони з матір’ю виїхали з території району" , — йдеться в повідомленні.

З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади (лівий берег) — 182 дітей, з Курилівської громади — 83 дитини. Всі евакуйовані доставлені до безпечних місць.

Обов’язкова евакуація родин з дітьми в примусовий спосіб у Куп'янському районі проводилася з 03 по 26 листопада поточного року.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про плани примусової евакуації родин з дітьми з 10 населених пунктів.