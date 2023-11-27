Спецкомітет ПАРЄ опікуватиметься питанням українських дітей
Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи схвалило персональний склад Спеціального комітету зі становища дітей України, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомила народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
"Щойно на Бюро ПАРЄ схвалили персональний склад Спеціального комітету зі становища дітей України. Його очолила Олена Хоменко, моя колега з української делегації", — йдеться в повідомленні.
Перше засідання ad hoc комітету відбудеться 15 грудня в Парижі. До складу Спецкомітету увійшли Євгенія Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір, та Олександра Устінова.
Спецкомітет працюватиме над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток.
Нагадаємо, на територію Росії за час повтомасштабного вторгнення вивезли близько 19 тисяч дітей.