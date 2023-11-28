ISW: Росіяни наступають на шести напрямках під Авдіївкою

Російські війська ведуть наступ на шести напрямках у районі Авдіївки, тривають важкі бої біля коксохіму.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки 27 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичева (7 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки) і Тоненького (7 км на захід від Авдіївки); а також поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Північного (6 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжують наземні атаки групами по 10-20 осіб.

Він додав, що російські війська наступають на шести напрямках у районі Авдіївки, і що важкі бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному сході Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Російські джерела повторили заяви про те, що російські війська захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.

Російський новинний агрегатор стверджував, що елементи штурмової бригади "Ветеран" (афілійованої з Міністерством оборони ПВК "Редут") несуть основну відповідальність за захоплення промзони, про яке заявляють російські війська.

Крім того російські військові блогери твердили, що окупанти здійснили невизначене просування поблизу Крутої Балки (5 км на схід від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу, хоча ISW не має візуального підтвердження цих заяв.

Російські джерела також стверджували, що українські сили успішно контратакували під Авдіївкою 27 листопада.

Російський військовий блогер зазначав, що українські сили контратакували російські позиції біля Степового і частково досягли успіху.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що українські сили безуспішно контратакували біля промзони на південний схід від Авдіївки.

Попри складні погодні умови, як російські, так і українські війська продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільнішими темпами через сніг і погану видимість.

Російські військові блогери відзначають, що сильний сніг і вітер знизили видимість і ускладнили повітряну розвідку та артилерійську корекцію на Херсонському напрямку, але зазначають, що українські війська скористалися умовами поганої видимості для закріплення позицій на східному (лівому) березі Дніпра.

Речник оперативно-таврійського угруповання полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) через погодні умови зменшили використання артилерії у півтора рази, а безпілотників – у шість разів, але наголосив, що російські війська продовжують інтенсивно застосовувати авіацію на Авдіївському напрямі.

Експерти зазначають: складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.

Ключові висновки ISW за 27 листопада