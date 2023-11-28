Держсекретар США відвідає Ізраїль і Західний берег Йордану

Державний секретар США Ентоні Блінкен вчергове відвідає Ізраїль, а також Західний берег річки Йордан, повідомляє Українська правда.

У Держдепі зазначають, що в Ізраїлі та на Західному березі річки Йордан Блінкен обговорить право Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також подальші зусилля, спрямовані на звільнення заручників, захист життя цивільного населення під час операцій Ізраїлю в Газі та прискорення гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

Також, ідеться в повідомленні, він обговорить принципи створення майбутньої Палестинської держави і необхідність запобігання розширенню конфлікту.

Загалом з 27 листопада по 2 грудня Блінкен, крім Ізраїлю та Західного берега річки Йордан, відвідає Бельгію, Північну Македонію та ОАЕ.