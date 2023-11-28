Північна Корея заявила, що її супутник сфотографував Білий дім та Пентагон

Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США, повідомляє Українська правда.

Північна Корея заявила у вівторок, що її військовий супутник-шпигун зробив фотографії Білого дому, Пентагону та атомних авіаносців, пришвартованих до військово-морської бази США.

Як пише KCNA, лідер КНДР Кім Чен Ин переглянув знімки в понеділок і вівторок, коли отримав оперативний звіт від пхеньянського Головного центру управління Національної адміністрації аерокосмічних технологій (NATA).

Йому показали супутникові фото Білого дому і Пентагону, зроблені в понеділок.

ЗМІ зазначають, що супутник-шпигун також сфотографував військово-морську базу Норфолк, суднобудівний завод Ньюпорт-Ньюс і аеродром у Вірджинії.

Також, ідеться в публікаціях, на знімках були помічені чотири атомні авіаносці ВМС США і британський авіаносець.

При цьому Північна Корея не оприлюднила фотографії, зроблені її супутником-шпигуном.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув зроблені новим супутником-шпигуном країни фотографії "головних цільових регіонів", включаючи столицю Південної Кореї Сеул і міста, де розташовані військові бази США.