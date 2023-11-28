Курс валют НБУ на 28 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 27 листопада досяг рівня 36.22 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 30 коп. до 39.66 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 4.08 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 44 коп. до 45.77 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досягнув рівня 41.14 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 8 коп. до 9.10 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.217 300
|EUR
|Євро
|39.657 900
|RUB
|Рубль
|0.408 110
|GBP
|Фунт стерлінгів
|45.773 200
|CHF
|Швейцарський франк
|41.137 300
|PLN
|Польський злотий
|9.103 300