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Курс валют НБУ на 28 листопада

Курс валют НБУ на 28 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 27 листопада досяг рівня 36.22 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 30 коп. до 39.66 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 4.08 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 44 коп. до 45.77 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 41.14 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 8 коп. до 9.10 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.217 300 +0.169
EUR Євро 39.657 900 +0.3
RUB Рубль 0.408 110 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 45.773 200 +0.444
CHF Швейцарський франк 41.137 300 +0.312
PLN Польський злотий 9.103 300 +0.084

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