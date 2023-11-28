ISW: Спроба РФ створити міграційну кризу у Фінляндії провалилася

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що намагання Росії створити штучну міграційну кризу на фінському кордоні провалилася завдяки швидкій реакції влади Фінляндії, повідомляє Українська правда.

"Спроба Росії штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні, схоже, провалилася завдяки швидкій реакції фінської влади" , – йдеться у звіті.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив 27 листопада, що фінський уряд закриє останній пункт перетину кордону з Росією, "якщо це буде необхідно", і повідомив, що фінський уряд готовий вжити додаткових заходів у відповідь на штучно створену Росією міграційну кризу.

23 листопада Фінляндія закрила три пункти пропуску на фінсько-російському кордоні, залишивши відкритим лише найпівнічніший пункт пропуску.

Кілька інших фінських урядовців також висловилися на підтримку закриття всього кордону з Росією.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що перший заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко доручив голові МВС Росії Володимиру Колокольцеву зібрати мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших регіонів і відправити їх до фінського кордону.

Джерело поскаржилося, що фінські прикордонники не пускають більшість мігрантів на територію Фінляндії, і що тепер російська влада повинна розселити їх у Росії.