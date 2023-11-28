Джонсон впевнений, що Конгрес США схвалить допомогу Україні та Ізраїлю

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він "впевнений і оптимістичний", що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до свят – за умови, що законодавці зможуть об'єднатися навколо змін у політиці безпеки кордонів, яких домагаються республіканці, повідомляє Європейська правда.

"Я думаю, що все це станеться найближчими днями. Я впевнений і оптимістично налаштований, що ми зможемо це зробити – подолати цей бар'єр" , – сказав він на заході в Сарасоті, штат Флорида.

Джонсон сказав, що існує "відчуття невідкладності" в отриманні допомоги як для Ізраїлю, так і для України, додавши, що між членами Конгресу ведеться "багато вдумливих переговорів, які тривають". Він сказав, що листувався з сенаторами, які беруть участь у цих переговорах, під час перельоту з Луїзіани до Флориди в понеділок.

Нещодавно призначений спікер заявив, що допомога Ізраїлю є "головним пріоритетом" для США і назвав допомогу Україні "ще одним пріоритетом".

"Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем через Європу, і ми розуміємо необхідність надання допомоги" , – сказав він.