За добу Росія втратила понад 850 військових – дані Генштабу ЗСУ

За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні приблизно 860 своїх військових, три танки, три бронемашини, одну артилерійську систему та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали: