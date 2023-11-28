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За добу Росія втратила понад 850 військових – дані Генштабу ЗСУ

За добу Росія втратила понад 850 військових – дані Генштабу ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні приблизно 860 своїх військових, три танки, три бронемашини, одну артилерійську систему та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 326 440 (+860) осіб,
  • танків − 5 523 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 10 285 (+3) од,
  • артилерійських систем − 7 876 (+1) од,
  • РСЗВ − 907 (+0) од,
  • засобів ППО − 597 (+0) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 905 (+0) од,
  • крилатих ракет − 1 565 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 302 (+3) од,
  • спеціальної техніки − 1 113 (+0) од.

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