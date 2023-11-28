За добу Росія втратила понад 850 військових – дані Генштабу ЗСУ
За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні приблизно 860 своїх військових, три танки, три бронемашини, одну артилерійську систему та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 326 440 (+860) осіб,
- танків − 5 523 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 10 285 (+3) од,
- артилерійських систем − 7 876 (+1) од,
- РСЗВ − 907 (+0) од,
- засобів ППО − 597 (+0) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 905 (+0) од,
- крилатих ракет − 1 565 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 302 (+3) од,
- спеціальної техніки − 1 113 (+0) од.