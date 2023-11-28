Суд відправив нардепа Лабазюка в СІЗО: може вийти під заставу

Вищий антикорупційний суд оправ запобіжний захід народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку, якого підозрюють у спробі підкупу топпосадовця. Його відправили під варту із можливістю внесення застави, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Сьогодні вранці слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди топпосадовцям Олександру Кубракову і Мустафі Найєму.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Строк триманні під вартою – 2 місяці. Тобто перебування в СІЗО до 21 січня 2024 року.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду.