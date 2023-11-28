Путін затвердив бюджет РФ з рекордними військовими витратами

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 - 26 рр. Наступного року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.﻿ Про це повідомляє Moscow Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За рік за статтею "національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом ЦБ РФ) - на 70% більше, ніж у 2023 році (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 202 році (4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

Частка військових витрат у бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%.

Третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на "військові цілі" було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.

Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У порівнянні з поточним роком ці витрати збільшаться на 163 млрд рублів. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

Інші витрати

Витрати підтримку економіки зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів. Фінансування освіти та медицини - по 1,6 трлн рублів - буде заморожено, а в реальному вираженні - з урахуванням інфляції – скоротиться.

Витрати за національним проєктом "Охорона здоров'я" планується урізати на 10%, з 321,3 до 289,9 млрд рублів.

Фінансування держпропаганди при цьому залишиться на рекордних рівнях: держЗМІ отримають із бюджету 121,3 млрд рублів проти 122 млрд цього року. Витрати за статтею "культура та кінематографія", куди зашиті бюджети на створення провоєнних пропагандистських фільмів, збільшаться на 11%, до 234 млрд рублів.

"Все для фронту, все для перемоги" , - говорив у вересні, коментуючи документ, голова Мінфіну Антон Сілуанов.

Він закликав не турбуватися, що у скарбниці не вистачить грошей.

"Але на те, що заплановано вистачить. Нормальний, здоровий бюджет" , - сказав міністр.

Нафтові доходи Кремля

Нагадаємо, за даними МЕА, через загальне зниження світових цін на нафту середньозважена ціна на російську нафту в жовтні впала до 80,66 доларів за барель. Тим не менш, вона, як і раніше, значно перевищує ліміт у 60 доларів, встановлений "Великою сімкою".

У жовтні Москва одержала 18,34 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Місячні доходи Росії від продажу нафти за кордон залишаються поблизу найвищого рівня з жовтня 2022 року.