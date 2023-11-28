МВС: Через негоду загинули 10 людей, 23 постраждали

Станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей - в Одеській, Харківській Миколаївській областях та у Києві. Ще 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини" , - повідомив Клименко.

Також міністр поінформував про ліквідацію наслідків негоди станом на ранок вівторка, 28 листопада.

Одеська область

Підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям.

Через негоду 5 людей загинули, ще 15 - постраждали.

На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

Миколаївська область

Рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. В області 2 людини загинули, ще 2 - постраждали.

Наслідки негоди

За словами Клименка, 8 автодоріг у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими для руху.

Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях України.

Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів.

На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.