Наступний рік буде сприятливим для РФ, якщо зупинемо допомогу Україні – Павел

Президент Чехії Петр Павел закликав Захід не послаблювати підтримку України, інакше наступний рік буде більш сприятливим для Росії. Про це він сказав в інтерв’ю Corriere della Sera.

Павел підкреслив, що як президент він оцінює ситуацію щодо війни в Україні не тільки з військової точки зору, але й з точки зору принципів.

"У нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для виконання її завдання з відновлення суверенітету і контролю над своїми кордонами: Будь-яка менша допомога була б нашою поразкою" , – сказав президент Чехії.

Перемога Росії зміцнила б ідею про те, що інші режими можуть досягати своїх цілей силою і що вони можуть покладатися на слабкість західних демократій, вважає Павел.

На думку глави чеської держави, наступний рік буде ще складнішим для України, а прийдешня зима буде значним випробуванням. Павел звернув увагу на те, що значна частина інфраструктури України зруйнована і не може бути повністю відновлена навіть за допомогою Заходу.

"Населенню буде важко, а з нерішучістю країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування буде зростати. І природно, це створює ситуацію, яка не дуже сприятлива для продовження контрнаступальних операцій" , – зазначив президент Чехії.

За його словами, зима дасть Росії, яка вже встигла перевести свою промисловість на воєнний лад, час на відновлення. "Вони виробляють набагато більше боєприпасів великого калібру, більше танків, набирають більше солдатів. Вони ведуть переговори з кількома країнами про постачання" , – нагадав президент Чехії.