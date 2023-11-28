Білий дім про допомогу Україні та Ізраїлю: Ми перебуваємо у критичному періоді

У Білому домі заявили, що додаткове фінансування для України та Ізраїлю, з проханням про яке президент Джо Байден звернувся до Конгресу, є "вкрай необхідним". Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що рівень пріоритетності ухвалення пакета з допомогою Україні та Ізраїлю є "дуже, дуже високим".

"Я хотів би нагадати членам Конгресу, коли вони повернуться до роботи, що цифри в цьому додатковому запиті були отримані від наших українських та ізраїльських партнерів. Ми не просто взяли ці цифри з повітря. Вони цілком відповідають тому, що наші партнери сказали нам, що їм потрібно на найближчі місяці" , – підкреслив Кірбі.

Він додав, що зараз ситуація з фінансуванням стає дедалі гострішою, особливо щодо України: надані зараз пакети допомоги від США мають менше коштів.

"Тому що ми просто не маємо тієї гнучкості, яку мали колись, щодо обсягу допомоги, яку можна надати в кожному з пакетів" , – зауважив Кірбі.

За його словами, зараз "ми перебуваємо у критичному періоді", оскільки наближається зима і українській армії дедалі важче проводити свої операції, коли погода стає менш сприятливою для цього.