Білий дім про допомогу Україні та Ізраїлю: Ми перебуваємо у критичному періоді
У Білому домі заявили, що додаткове фінансування для України та Ізраїлю, з проханням про яке президент Джо Байден звернувся до Конгресу, є "вкрай необхідним". Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.
Він зазначив, що рівень пріоритетності ухвалення пакета з допомогою Україні та Ізраїлю є "дуже, дуже високим".
"Я хотів би нагадати членам Конгресу, коли вони повернуться до роботи, що цифри в цьому додатковому запиті були отримані від наших українських та ізраїльських партнерів. Ми не просто взяли ці цифри з повітря. Вони цілком відповідають тому, що наші партнери сказали нам, що їм потрібно на найближчі місяці", – підкреслив Кірбі.
Він додав, що зараз ситуація з фінансуванням стає дедалі гострішою, особливо щодо України: надані зараз пакети допомоги від США мають менше коштів.
"Тому що ми просто не маємо тієї гнучкості, яку мали колись, щодо обсягу допомоги, яку можна надати в кожному з пакетів", – зауважив Кірбі.
За його словами, зараз "ми перебуваємо у критичному періоді", оскільки наближається зима і українській армії дедалі важче проводити свої операції, коли погода стає менш сприятливою для цього.
"Тому ми сподіваємося, що коли Конгрес повернеться до роботи, вони діятимуть з тією самою готовністю, з якою ми намагаємося діяти щодо реалізації цього додаткового запиту", – сказав представник адміністрації президента США.