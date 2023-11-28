Президент Чехії розкритикував Захід за недостатню допомогу Україні

Президент Чехії Петр Павел розкритикував недостатнє постачання військової техніки в Україну і недотримання вже даних обіцянок. Про це він сказав в інтерв’ю Corriere della Sera, повідомляє Європейська правда.

Павел визнав, що західних поставок військової техніки недостатньо для того, щоб Україна могла продовжувати операцію високої інтенсивності.

"Ми не дотрималися своїх обіцянок щодо постачання українцям артилерійських боєприпасів, тренування на F-16 почалися не так швидко, як мали б" , – сказав він.

Він згадав також про те, що після поставок Storm Shadows з Британії та аналогічних ракет з Франції, Україна очікувала отримати німецькі Taurus. Але Берлін ще не вирішив, чи постачати ці ракети, чи ні.

"Це створює дисбаланс у поставках, а невизначеність не є доброю основою для військового планування" , – зазначив Павел.

Президент Чехії також закликав Захід не послаблювати підтримку України, інакше наступний рік буде більш сприятливим для Росії.