Іран заявив про домовленості з РФ щодо закупівель літаків Су-35

Іран досяг домовленостей з Москвою про постачання винищувачів Су-35 російського виробництва, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.﻿ Про це заявив заступник військового міністра Ірану генерал Махді Фарахі, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Він заявив про завершення планів щодо включення до бойових підрозділів іранських збройних сил винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

За його словами, "ці три сучасні військові літаки обов'язково будуть у розпорядженні Ірану, і зараз цей процес уже триває".

В останні роки Іран не придбав жодного нового винищувача, за винятком кількох російських винищувачів МіГ-29, куплених ним у 1990-х роках.

Іран та Росія підписали великі угоди у військовій сфері. У вересні ВПС Ірану отримали перші навчально-тренувальні літаки Як-130 російського виробництва.

Як-130 є дозвуковим двомісним реактивним навчально-тренувальним і легким бойовим літаком. Він нібито має допомогти іранським військовим льотчикам пройти підготовку з управління новими винищувачами, такими як Су-57.