В Україні через негоду знеструмлені майже 600 населених пунктів

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 559 населених пунктів в 10 областях.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначають енергетики, найскладніша ситуація сьогодні в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

"Загалом через негоду залишаються знеструмленими на ранок 559 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях" , - йдеться в повідомленні.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.