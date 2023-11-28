У МЗС Болгарії підтвердили, що відкрили небо для Лаврова на саміті ОБСЄ

Болгарія тимчасово відкриє повітряний простір для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Скоп'є (Північна Македонія), яка відбудеться з 29 листопада по 1 грудня.﻿ Про це заявили в МЗС Болгарії, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Болгарія дала дозвіл на переліт Спеціального авіаційного підрозділу "Росія" через територію повітряного простору Республіки Болгарія для здійснення рейсу з транспортування делегації для участі в міжнародному форумі" , - йдеться у заяві.

Як уточнюють у болгарському МЗС, дипломатичний дозвіл на проліт має тимчасовий характер і буде дійсний протягом 3 годин до 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.

У відомстві уточнюють, що цей "дозвіл надано для участі у засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС".

"Цей дозвіл не поширюється на членів його делегації, які також є санкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС, про що прямо йдеться у ноті у відповідь болгарської сторони" , - підкреслюється на сайті МЗС.

Раніше Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака Лаврова. Тоді повідомлялось, його візит до Сербії "опинився під великим питанням". Пізніше Лавров навіть скасував свій візит у Белград, намічений на 6 червня 2022 року.

Зазначимо, що небо для всіх російських літаків Болгарія закрила ще з 26 лютого 2022 року, за два дні після масштабного вторгнення РФ в Україну.