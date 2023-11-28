Окупанти зменшили використання дронів на Таврійському напрямку – Тарнавський
Російські окупанти стали менше використовувати дрони-камікадзе на Таврійському напрямку – зменшення фіксується дві доби поспіль.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.
Втім росіяни продовжують скидати керовані авіабомби. Також тривають наземні піхотні атаки.
"Противник і далі сотнями втрачає живу силу. На різних напрямках все більше випадків, коли звичайні солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях.
Окупанти продовжують поповнювати знекровлені підрозділи ув’язненими. Цей, так званий "спецконтингент", російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у м’ясні штурми", – йдеться в повідомленні.
На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують відбивати штурми.
"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького - відбито 23 атаки", – зазначив Тарнавський.
Загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку склали 374 особи. Знищено 1 танк та 1 склад боєприпасів.