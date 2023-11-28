Москва наказала посилити паспортизацію на окупованих територіях – розвідка

У ході підготовки до так званих виборів президента Росії ватажкам окупаційних адміністрацій наказали посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, у листопаді 2023 року в Кремлі відбулися закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками Москви на тимчасово поневолених територіях України.

Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергій Кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу.

Зокрема, під час зібрання було наказано виділити "соціальну допомогу" виборцям з місцевих бюджетів, а також активізувати пропаганду про буцімто "позитивні" тенденції економіки РФ, "стабільність" рубля та "поліпшення" рівня життя людей.

Керівники російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання – довести рівень примусової паспортизації на ТОТ України не менше ніж до 85%.