Грецькі танкери скорочують перевезення нафти з РФ після загроз із США – ЗМІ

Власники нафтових танкерів в Греції, найпотужнішої судновласницької країни світу, скоротили кількість російської нафти, яку вони перевозять, і це рішення може в кінцевому підсумку порушити поставки російської нафти.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Кількість грецьких танкерів, що прямують до Росії, цього місяця скоротиться на чверть порівняно з минулим і на 60% порівняно з червнем, свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством.

Це може занепокоїти чиновників у Кремлі, оскільки країна все ще потребує допомоги від іноземних суднових операторів, щоб доставити всі свої барелі на світовий ринок, зазначає видання.

Раніше цього місяця Міністерство фінансів США налякало деяких власників танкерів, попросивши їх пояснити, що вони зробили для дотримання встановленого "Групою семи" граничного рівня цін на російську нафту. Представники двох афінських компаній невдовзі після цього заявили, що вони діють обережно, оцінюючи ситуацію.

Ця обережність підтверджується даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, які показують, що грецькі танкери в листопаді перевезуть лише 15 вантажів флагманської російської нафти марки Urals з портів Балтійського і Чорного морів. У жовтні вони перевезли 20.

Обмеження ціни "Групою семи" означає, що компанії в ЄС можуть перевозити російську нафту лише за ціною 60 доларів за барель або нижче. Попри те, що в липні ціна Urals підскочила вище цього рівня, торгівля не припинилася.

"Очевидне зменшення участі Греції збіглося з ознаками того, що загальний обсяг російського експорту також скоротиться. Таке падіння суперечило б меті встановлення верхньої межі ціни, яка полягає в тому, щоб зберегти поставки російської нафти, позбавивши Росію доходів.

Все ще можливо, що деякі грецькі власники повернуться до торгівлі з Росією, коли вони матимуть час повністю оцінити листи Мінфіну США" , - пише Bloomberg.

Якщо поточні темпи експорту збережуться, а вже заплановані поставки відбудуться за графіком, поставки російської нафти можуть скоротитися приблизно на 150 тис. барелів на добу цього місяця.

Судна, що належать Греції, як і раніше, перевозять близько п'ятої частини всіх вантажів російської нафти марки Urals і близько кожного сьомого вантажу російської нафти, включаючи ті, що відвантажуються з терміналів на тихоокеанському і арктичному узбережжі країни, показують дані відстеження суден, які відстежує Bloomberg.

Але листи від Казначейства США, надіслані приблизно 30 фірмам, які контролюють близько 100 нафтових танкерів, викликали занепокоєння серед деяких судновласників.

В копії одного з листів, з якою ознайомилось Bloomberg, містився запит на надання широкої інформації та документації про поставки і компанії, що беруть у них участь. У ньому містилася погроза ув'язнення, якщо одержувачі не виконають вимогу в повному обсязі.

Представники двох страхових компаній також повідомили, що тон розмов з владою змінився протягом останніх тижнів, що свідчить про більш суворе дотримання ліміту.