Столтенберг: Треба готуватися до посилення боїв і ракетних ударів РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи стан війни в Україні, заявив, що потрібно готуватися до посилення бойових дій і повітряних атак РФ. Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Генсек НАТО зазначив, що зараз на лінії фронту в Україні відбуваються інтенсивні бої.

Крім того, за його словами, "ми бачили хвилі атак за допомогою дронів по українських містах".

"Потрібно готуватися до посилення боїв і посилення повітряних ракетних атак по містах України. Це робить навіть більш важливим, щоб союзники по НАТО підтримували Україну" , – підкреслив Столтенберг.

Він також привітав нещодавні оголошення про допомогу Україні з боку країн-членів НАТО, зокрема, Німеччини, Нідерландів та Румунії.

Напередодні Столтенберг заявляв, що впевнений у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги. Він також пояснював, чому не можна казати про відсутність військових успіхів України у кампанії 2023 року, попри майже нерухому лінію фронту.