Британська розвідка: У боях за Авдіївку просування коштувало РФ тисяч жертв

Розвідка Великої Британії зазначає, що в боях за Авдіївку Донецької області окупаційні війська РФ домоглися незначного прогресу за рахунок тисяч жертв своїх солдатів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 28 листопада.

У відомстві зазначили, що російська окупаційна армія не полишає спроб оточити Авдіївку. З початку жовтня їй вдалось посунути лінію фронту до 2 кілометрів вперед.

"Це просування, хоча і скромне, але, ймовірно, є одним з найбільших російських досягнень з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам, що брали участь у бойових діях, тисячі жертв" , – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що ці дії наближають російських окупантів до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили утримують одну з основних оборонних позицій.

Хоча Авдіївка стала важливою точкою або випуклістю на українській лінії фронту, Україна залишається під контролем коридору шириною приблизно 7 км, через який вона продовжує постачати місто.

Причому під контролем України залишається коридор шириною приблизно 7 км, через який вона продовжує постачати місто.