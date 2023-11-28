Politico назвало Єрмака "зеленим кардиналом" України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії "діячі". Єрмака називають "зеленим кардиналом" України, повідомляє Українська правда.

"Андрія Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом" Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова "зелений", а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі...

Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, що розвиваються, з метою вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Володимира Путіна. Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені свого боса, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди (що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не його заступника)" , – зазначається в статті.

У виданні зазначають, що у 2024 році, Зеленський може зіткнутися з перевиборчою кампанією в середині війни, а "перспектива тривалого вторгнення підриває суспільну мораль всередині країни", тому Єрмак буде "ще більш важливим як посередник президента – і його амортизатор".

Ймовірним, найбільшим досягненням Єрмака називають "залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії" в серпні минулого року.

Інший проєкт Єрмака: розширення - і посилення - антиросійських санкцій як співголови (разом з Майклом Макфолом, колишнім послом США в Росії) Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, яку прозвали Експертною групою Єрмака-Макфола.