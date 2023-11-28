Politico назвало Єрмака "зеленим кардиналом" України
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії "діячі". Єрмака називають "зеленим кардиналом" України, повідомляє Українська правда.
"Андрія Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом" Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова "зелений", а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі...
Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, що розвиваються, з метою вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Володимира Путіна. Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені свого боса, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди (що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не його заступника)", – зазначається в статті.
У виданні зазначають, що у 2024 році, Зеленський може зіткнутися з перевиборчою кампанією в середині війни, а "перспектива тривалого вторгнення підриває суспільну мораль всередині країни", тому Єрмак буде "ще більш важливим як посередник президента – і його амортизатор".
Ймовірним, найбільшим досягненням Єрмака називають "залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії" в серпні минулого року.
Інший проєкт Єрмака: розширення - і посилення - антиросійських санкцій як співголови (разом з Майклом Макфолом, колишнім послом США в Росії) Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, яку прозвали Експертною групою Єрмака-Макфола.
"У той час, як Україна розгортає кампанію зі вступу до ЄС і НАТО і водночас бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто вважає, що надмірну) владу як ключовий гравець у воєнному кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо влади в уряді та парламенті України, дозволяючи своєму босу зберігати руки (і свій міжнародний імідж) чистими", – йдеться в публікації.