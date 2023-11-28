Блокада кордону з Польщею: в чергах стоять 2 700 вантажівок

Блокада польськими водіями триває на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Україною, у чергах, за даними польської сторони, стоять 2700 вантажівок. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"На напрямках, де блокування розпочалося 6 листопада, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок - 2700 вантажівок: Ягодин і Рава-Руська по 600, Краківець - 700, Шегині - 800 вантажівок. Блокування на цьому напрямку з 27 листопада триватиме цілодобово" , – сказав речник.

Водночас він зауважив, що кількість вантажівок, які стоять у чергах з польського боку, може бути і більшою, бо пропуск вантажівок не збільшився за останні дні.

Станом на ранок українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі. В бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 500 вантажівок.

З Угорщини станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 550 вантажівок.