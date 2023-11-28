У Координаційному штабі пояснили, чому РФ припинила обміни полонених

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко каже, що РФ призупинила обміни військовополоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство й створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням, повідомляє Суспільне.

Україні нема сенсу утримувати російських полонених, стверджують у Координаційному штабі. Це Росія зі свого боку призупинила обміни, таким чином намагаючись вплинути на українське суспільство

"Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота іде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни" , — каже Яценко.

За словами представника штабу, Україна готова до діалогу та висуває ті чи інші пропозиції росіянам.