Кулеба бойкотуватиме саміт ОБСЄ через участь Лаврова

Міністр закордонних справ України бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Європейська правда.

"Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ" , – заявив він.

Йдеться про засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 30 листопада – 1 грудня, що проходитиме у Північній Македонії у Скоп’є.

Речник уточнив, що йдеться про бойкот саме на рівні міністра закордонних справ. На рівні посла українська делегація буде присутньою.

Ніколенко зазначив, що Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої держави та особисто глави МЗС Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. Він також подякував Скоп’є за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час головування.

"Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців – представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії.

За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ" , – наголосив Олег Ніколенко.

Він зазначив, що країни-учасниці у нинішніх обставинах мають разом працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, але не надсилати їй сигналів про можливість повернення до "нормальної" співпраці, як до 24 лютого 2022 року, оскільки ця країна розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту.