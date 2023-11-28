Лідери Європарламенту підтримують старт переговорів про вступ України до ЄС

Конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на конференції щодо євроінтеграції України, повідомляє Європейська правда.

Мецола повідомила, що рішення про підтримку переговорів з Україною оголосила "Конференція президентів" – орган, що об’єднує керівництво Європарламенту та усіх політичних груп.

У вівторок Конференція президентів провела зустріч зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.

"Україна докладає вражаючих зусиль (для проведення реформ, –ред). І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ" , – зазначила Роберта Мецола.

Вона наголосила, що процес вступу країни до Євросоюзу – це не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, а цей процес потребує перетворень у суспільстві країни.

Конференція президентів у своєму комюніке зазначила, що вірить у те, що Україна продовжить амбітно втілювати усі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.

Лідери політичних груп зазначили, що вбачають у майбутньому вступі України до ЄС "геостратегічну інвестицію в об’єднану і сильну Європу".