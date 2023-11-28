Росія обстріляла Сумщину: загинули дві жінки та 7-річна дівчинка

Російські військові вдень обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру Сумської області, внаслідок чого загинули дві жінки та 7-річна дівчинка, троє чоловіків дістали поранення. Про це заявили в Сумській обласній прокуратурі, повідомляє Українська правда.

Прокуратура повідомляє, що ворог близько 12:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, за попередніми даними, з РСЗВ обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.