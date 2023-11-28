На Україну насувається новий циклон: прогнозують сніг, дощі та ожеледь

За прогнозами синоптиків, 29 листопада в Україну насувається циклон – прогнозують сніг, мокрий сніг, дощі, а на дорогах – ожеледиця, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила синоптик Наталя Діденко, ДСНС.

"29-го листопада в Україну завітає черговий циклон із серії південних циклонів.

У більшості областей очікується ускладнення погодних умов - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі.

Вітер знову передбачається сильним, із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок - південно-східний з переходом на західний".

Температура повітря вночі 29 листопада очікується в межах 0-5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0-4 градуси морозу.

У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів.

Київ у середу потрапить у сферу впливу південного циклону, який назвали Oliver. У столиці вночі прогнозують мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться.

Вітер в Києві із південно-східного перейде на західний, знову очікується сильним, із штормовими поривами.

Найближчої ночі 0-2 морозу, завтра вдень потепліє до +2 тепла.

Укргідрометцентр попереджає, що 29 листопада в країні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.

В західних областях вночі хуртовини, на дорогах ожеледиця.

В Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг.

В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці значні дощі.

30-го листопада, за словами синоптика, негода відступить, проте буде морозно вночі, вдень близько нуля.