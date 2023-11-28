Рада ЄС схвалила додаткові кошти на навчання українських військових

Рада ЄС ухвалила рішення про виділення додаткових коштів на навчання українських військовий у рамках тренувальної місії ЄС, повідомляє Європейська правда.

Фінансування зросте на 194 млн євро до загальної суми 255 млн євро. Кошти виділяють через Європейський фонд миру.

"Мета сьогоднішнього рішення – продовжити підтримувати розбудову спроможностей Збройних сил України місією EUMAM, грунтуючись на потребах України та беручи до уваги зростаючі масштаби і складність програми навчання", – зазначили у комюніке.

За час роботи тренувальної місії ЄС (з жовтня 2022 року) навчання пройшли понад 34 тисячі українських військових.

З серпня 2023 року українська сторона попросила розширити місію не лише на військовослужбовців, але й на окремі підрозділи Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ та Служби безпеки України.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що місія "перевиконує план", оскільки підготувати 30 тисяч військових планували до кінця 2023 року.

У жовтні президент України Володимир Зеленський закликав інтегрувати навчання на винищувачах F-16 у тренувальну місію ЄС EUMAM.