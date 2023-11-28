Боррель заявив, що не бачить "втоми від війни" серед європейських країн

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що не бачить "втоми від війни" серед європейських країн і вірить, що допомога Україні продовжиться, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у Брюсселі на брифінгу з главою МЗС України у відповідь на питання ЗМІ.

"Щиро кажучи, я не бачу ознак того, що серед країн-членів є те, що ви називаєте "втомою". Усі стурбовані, і усі визнають успіхи українців – про які не завжди достатньо говорять", – відповів Боррель.

Він зазначив, що серед успіхів, наприклад, функціонування "зернового коридору" без Росії, що стало можливим через витіснення Чорноморського флоту РФ із західної частини моря; закріплення ЗСУ на лівому березі Дніпра під Херсоном.

"Я переконаний, що країни-члени продовжать підтримувати Україну, тому що для нас це – екзистенційне питання. Ми не можемо дозволити собі "втому", тому що це наше зобов’язання", – додав головний дипломат ЄС.

На брифінгу Боррель також підтвердив, що поїде на зустріч ОБСЄ, яку вирішили бойкотувати глави МЗС України та держав Балтії через присутність Сєргєя Лаврова.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні також висловив впевненість у тому, що союзники продовжать підтримувати Україну.