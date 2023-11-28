Шмигаль: Україні необхідно у перспективі створити воєнну економіку

Україні необхідно у перспективі створити воєнну економіку, за прикладом Ізраїля, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв'ю Financial Times.

За його словами, Україна має зосередити свою економіку на розвитку оборони та технологій. Прикладом для цього має слугувати Ізраїль.

Окрім цього прем'єр вважає, що Україна може бути "енергетичним хабом" для Європи, адже має запаси природного газу. Також Україна зменшить свою залежність від вразливих портів Чорного моря для експорту зерна.

Україна може посилити свій технологічний сектор, як це було зроблено для виробництва дронів. Що стосується занепокоєння ЄС щодо корупції в непрозорому державному секторі, Шмигаль запевнив, що ці питання вирішуються.

Прогнози з економіки України

У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз – 3,5%). За прогнозом НБУ, Прискоренню економічного зростання до 6,0% у 2025 році (попередній прогноз - 6,8%) сприятиме передусім очікуване зниження ризиків безпеки.

Кабмін також очікує на швидше відновлення реального ВВП у 2023 році - до 5% порівняно з 2,8% у попередньому прогнозі. Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування) морськими портами) та міграційних процесів тощо.